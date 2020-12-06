От коронавируса в Коми скончались 10 человек

Скончались от инфекции всего на данный момент 406 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 декабря в России 29 039 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 297 новых случаев.

Всего в республике сейчас 23 088 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 406 пациентов, 10 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 19 067 человек (390 пациентов выздоровели за сутки).

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