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Коронавирус Covid-19

Почти сотня отпускников привезла коронавирус из заграницы в Коми

Около трех десятков вернувшихся заплатили солидные штрафы на несвоевременный тест на ковид
Источник:kp.ru
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По результатам дел, рассмотренных судами Коми, 26 гражданам присуждены штрафы на сумму 370 500 рублей.

По результатам дел, рассмотренных судами Коми, 26 гражданам присуждены штрафы на сумму 370 500 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди вернувшихся с отдыха на заграничных курортах в Коми выявлено 92 случая заболевания COVID-19, в том числе 21 из них – дети, сообщает Роспотребнадзор по РК.

Несмотря на требование сдать в трехдневный срок тест на коронавирус и отчитаться о нем, некоторые граждане, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и результаты тестирования не вносят в ЕПГУ в установленный срок. Эти люди представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

По данным на 1 декабря составлено 147 протоколов на нарушителей этого требования. Для них в этом году в КоАП РФ внесены несколько поправок. За несвоевременную сдачу теста после возвращения из заграницы предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По результатам дел, рассмотренных судами Коми, 26 гражданам присуждены штрафы на сумму 370 500 рублей, в 6 случаях суд ограничился предупреждением. Остальные дела находятся на рассмотрении.

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