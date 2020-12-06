Ижемский район догоняет Воркуту по числу заболевших ковидом

Всего в республике лабораторно подтверждено 23 088 (+297) случаев заболевания COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 6 декабря наибольший прирост за сутки больных коронавирусом зафиксирован в Ухте – 62 случая, Сыктывкаре – 47, Воркуте – 19, Ижемском районе – 18, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Всего в республике лабораторно подтверждено 23 088 (+297) случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 9 526 человек, из них 9 522 контактировали с заболевшими, 4 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 252 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Выздоровели 19 067 (+390) человек.

Официально подтверждено 406 (+10) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижемском районе небывалый прирост по COVID-19 за неделю

Многие не обращаются за помощью (подробности)