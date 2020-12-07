Жителям Коми рассказали о новых «новогодних» схемах мошенников

Видов предновогодних мошенничеств множетсов. Фото: pexels.com

В предновогодней суете жители Коми все чаще становятся жертвами мошенников, заявили в МВД. По словам сотрудников полиции, самый распространенный вид обмана в это время года – это различный спам. Мошенники отправляют на телефон «новогоднее поздравление» с ссылкой на сторонний сайт, получатель переходит по ней, а злоумышленники получают личные данные, например, номер счета.

Еще один распространенный вид мошенничества – продажа несуществующих елок – главного символа праздника. Так, житель Прилузского района заказал искусственную елку в одной из групп известной социальной сети. Покупатель сделал заказ, перевел на указанные реквизиты 3 700 рублей и стал ждать посылку. Но товар так и не пришел. Точно также денег лишились еще пять жителей Коми.

Еще одна уловка, которую приготовили мошенники, это продажа авиабилетов.

«Многие люди на новогодние праздники собираются в дорогу, кто к родственникам, а кто и на юг. Особую осторожность надо проявлять при покупке билетов через Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на оригинал и обманывают покупателей. Впрочем, вычислить их все же возможно. Прежде чем приобретать что-либо на сомнительном Интернет-ресурсе, внимательно прочитайте отзывы других пользователей», - заявили в МВД.

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