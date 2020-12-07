Коронавирус в Коми 7 декабря 2020: за сутки зафиксировано 292 новых случая заболевания COVID-19

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В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Только за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 292 человека. Общее число инфицированных достигло отметки 23 380.

Согласно данным, опубликованным на сайте оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 417 жителей республики. Этот показатель увеличился на 11 смертельных случаев.

За все время пандемии болезнь удалось побороть 19 452 пациентам. За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 385 человек

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