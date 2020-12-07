В Коми заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийской

Всего в республике лабораторно подтверждено 23 380 случаев заболевания COVID-19 Фото: pexels.com

В Коми, по состоянию на 7 декабря, показатель заболеваемости коронавирусом достиг отметки в 7 264,5 случаев на 100 тысяч населения. Это один из самых высоких показателей как в СЗФО, так и в России.

— В России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией — 1 695,0 человек на 100 тыс. населения (неделей ранее 1 563,4). В СЗФО этот показатель равен 2 379,5 (2 056,5), - рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным центра, превышают общероссийский показатель такие субъекты России, как Архангельская область (3 045,3), Республика Карелия (2 936,7), Санкт-Петербург (2 856,9), Республика Коми (2 764,5), Псковская область (2 256,7) и Новгородская область (2 178,7).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий АО (1 558,0), Калининградская область (1 294,1), Вологодская область (1 243,5) и Ленинградская область (1 022,3).

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