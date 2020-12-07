«Новый год встретит с семьей»: служебная собака Лэри из Сыктывкара нашла дом

В Сыктывкаре нашли семью, готовую приютить Лэри. Фото: УФСИН Коми

Девятилетняя собака по кличке Лэри нашла дом и новых хозяев. Радостной новостью поделились в УФСИН республики, где овчарка служила долгие годы.

- Вскоре после появления публикаций на сайте УФСИН и СМИ информации о том, что кинологи регионального ведомства ищут новый дом для служебной собаки, в Управление по конвоированию обратилась семья из Сыктывкара, готовая дать приют Лэри, - рассказали в ведомстве.

Сейчас овчарка ждет, когда ее новая семья обустроит ей вольер. Хозяева обещают, что к Новому году Лэри будет встречать светлый праздник вместе с ними.

- Вполне возможно, что Новый год питомец встретит уже на новом месте. К слову, семья, приютившая Лэри, проживает в частном доме, во дворе которого и будет обустроено жилье для собаки, а вокруг – много свободного пространства для совместных прогулок.

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