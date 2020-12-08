Коронавирус в Коми 8 декабря 2020: за сутки зафиксировано 280 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Только за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 280 человек. Общее число инфицированных достигло отметки 23 660.

Согласно данным, опубликованным на сайте оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали 430 жителей республики. Этот показатель увеличился на 13 смертельных случаев.

За все время пандемии болезнь удалось побороть 19 832 пациентам. За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 380 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Коми начнется вакцинация от коронавируса

Медикам из «красной зоны» предложат препарат «Спутник V» (подробности)