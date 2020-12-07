Коми вошла в рейтинг регионов, жители которых подвержены вредным привычкам

Жители Коми не торопятся отказываться от вредных привычек. Фото: pexels.com

Жители Коми стали чаще подвергать свой организм вредным привычкам. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости», составившие рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек.

Коми попала на 73 место из 85, набрав 36,5 балла. Республика вошла в ТОП-15 по этому показателю. Годом ранее регион занимал 69 строчку рейтинга.

По мнению экспертов, вредный образ жизни населения Коми связан с суровым климатом, который вносит определенные коррективы.

Меньше всего вредных привычек у жителей Чечни, Дагестана, Ингушетии. Больше всего – у жителей Магаданской, Сахалинской областей, Хакасии, Бурятии и Амурском области.

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