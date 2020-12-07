В Коми открылся онлайн-кинотеатр «Республика в кадрах кинохроники»

Фото: АУ РК Комикино

В преддверии празднования 100-летия со дня образования республики Комикино запускает онлайн-кинотеатр «Республика Коми в кадрах кинохроники». Это первая, вводная часть масштабного проекта, который продлится весь наступающий, юбилейный для республики, 2021 год.

Первый этап стартует сегодня, 7 декабря и продолжится по 27 декабря 2020 года. В этот период жителей республики ждут ежедневно на вечерний сеанс документального кино в виртуальном кинотеатре. Зрители смогут увидеть уникальные ретроспективные кадры 60-х - 90-х годов, снятые на территории Коми. Также жителям Коми расскажут, как жила республика в советскую эпоху, познакомят с историей края, с его богатой культурой, традициями и выдающимися земляками.

- Активно включайтесь в обсуждение, будем рады видеть ваши комментарии, отзывы, воспоминания. Возможно, кто-то из вас увидит себя или своих близких в кадрах кинохроники, - говорят организаторы

Все фильмы хранятся в фонде Комикиновидеопроката, а это более ста уникальных лент и киножурналов, снятых в разные года на территории Коми и Ленинградской области, начиная с 1952 года.

Начало сеансов - 19:00.

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