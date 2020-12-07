«Мусорные деньги»: как жителей Коми заставляют переплачивать за ТКО

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На этой неделе в республике завершается общественное обсуждение проекта Территориальной схемы обращения с ТКО. После этого схема примет форму закона. Как проходила полемика, и во что это выльется для жителей Коми, изучила газета «Трибуна».

«Свой глазок – смотрок»

Нормативная база объемов и массы ТКО в Коми была принята «с потолка». Собственные замеры в регионе не проводились, федеральные законы нарушены. Это четко прописано в представлении прокурора Коми главе РК в 2019 году.

Там в частности сказано: «Информацию об объеме отходов направляли в министерство произвольно. Эти недостоверные сведения способствовали завышению затрат регионального оператора на транспортирование отходов».

Другими словами, замеры проводились «на глазок», оператор завышал расходы. А отсюда – и запредельные тарифы на вывоз мусора.

Страшная картина

Министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин заявил на круглом столе в Госсовете, что в его ведомстве пересчитали объем образующихся на территории региона отходов, и Территориальная схема обращения будет скорректирована.

В той, что была утверждена на текущий год, был установлен объем 535 тыс. тонн. После пересчета оказалось, что всего образуется в год только 306 тыс. тонн ТКО.

Чиновники Минприроды такое расхождение объясняют тем, что ранее в объем образования ТКО в год включались промышленные отходы, которые не относятся к коммунальным. И это выяснилось только сейчас? А раньше чиновники об этом не знали?

По мнению экспертов, раскрылась страшная картина «приписок», которые легли в основу для утверждения «мусорных» тарифов и производственной программы ООО «Ухтажилфонд» (так назывался регоператор до смены вывески).

А также фальсификация отчетных данных за 2019 год «Региональным оператором Севера», которые представлены в органы статистики и налоговикам. Так, за прошлый год «главный мусорщик» принял от физических и юридических лиц 440 тыс. тонн отходов, что на 134 тысячи тонн больше, чем их могло образоваться!

В отчете указано, что от потребителей получен 1 миллиард 247 млн рублей, расходы на транспортировку мусора составили 762 млн рублей, а расходы на захоронение – 107 млн руб. При этом региональный оператор умудрился оказаться еще и в убытке на 110 млн рублей! Вот такие сногсшибательные отчетные показатели деятельности по обращению с ТКО.

В то же время, к примеру, из Усть-Цилемского района на Ухтинский полигон (за 363 километра согласно Территориальной схеме) не вывезено ни одной тонны мусора. И никаких изменений на следующий год по этому направлению в Терсхеме не предвидится.

«Это нонсенс!»

В прошедший вторник на «круглом столе» в Общественной палате возник спор о системе подсчета мусора, поступающего на полигоны и фигурирующего в отчетах. Дело в том, что в представленной на этот год Терсхеме такой показатель, как объем мусора, исключен из расчетов.

Представитель МинЖКХ заявил участникам «круглого стола», что сейчас ведомство самостоятельно организовало проведение замеров. Но после уточняющих вопросов о том, как давно идут измерения, чиновник (слегка смущаясь) отметил, что замеры начались только в октябре: помешала ситуация с коронавирусом…

Таким образом и в этом году Терсхема будет по-прежнему необъективной. По сути, в течение двух лет жителей Коми систематически обманывали. Вряд ли это можно объяснить простыми «ошибками в расчетах».

Однако никто из чиновников и представителей «мусорного» бизнеса за это до сих пор не ответил. Правоохранительные органы молчат. А в региональную власть пришли новые люди. Но, судя по всему, подходы к «мусорной» проблеме у них старые.

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