«Многие думают, ну кот и кот»: газовики из Сыктывкара рискнули жизнями ради спасения животного

Отказать плачущей женщине было невозможно, признаются мужчины. Фото: АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Евгений Шевченюк и Иван Ярков из Сыктывкара работают газовиками. Каждый день они проходят с проверками по домам, подключают газ и чистят колонки. Но в один из ноябрьских дней им пришлось примерить на себя роль спасателей.

В прошлом месяце в местечке Лесозавод случился пожар в двухэтажном деревянном доме. Одними из первых на месте происшествия оказались именно Евгений и Иван - надо было срочно перекрыть газ! Сделав свою работу, они стали дожидаться пожарную машину.

- Пожалуйста, помогите! - Вдруг подбежала к мужчинам заламывающая в отчаянии руки, плачущая женщина. - В доме остался мой кот! Мы его так любим!

Мужчины, быстро посовещавшись, решили, что оставлять животное в беде никак нельзя и ринулись в дымящийся дом на поиски мурлыки. К счастью, все обошлось: ошарашенный Котя был найден живым и невредимым.

Поступок мужчин так тронул хозяйку питомца Елену Русакову, что она написала благодарственное письмо газовикам:

«Я понимаю, что многие подумают, ну, что такое кот, но он тоже член нашей семьи. Когда начался пожар, испугавшись, я выбежала из квартиры, успев взять с собой одну кошку, а Котя куда-то спрятался. Подошла к газовикам и попросила их помочь найти кота. От нашей семьи большое спасибо ребятам за отзывчивость. Так приятно, что есть среди нас такие неравнодушные люди», - написала женщина.

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