Продажи выросли в 3 раза: в Коми названы самые популярные бренды смартфонов

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В топ-3 наиболее продаваемых гаджетов этого года наряду с Sаmsung и Honor ворвался Xiaomi. На модели этого производителя зафиксирован ажиотажный спрос. Продажи мобильных телефонов Xiaomi в республике выросли сразу в 3 раза в сравнении с прошлым годом. Такие данные озвучили эксперты МегаФона.

По статистике оператора, в сезон-2020 чаще всего жители Коми выбирали: Samsung Galaxy A10, Honor 8A, Xiaomi Redmi 7A. Самые востребованные цвета мобильных телефонов у жителей Коми – черный, зеленый, серый и голубой, а популярный объем памяти - 16 или 64 Гб.

«Если кратко охарактеризовать мобильные приоритеты наших клиентов, то, в первую очередь, тренд 2020 года - разумное потребление. В условиях пандемии для многих желание иметь современный смартфон под рукой стало еще более актуально. В этом году покупатели выбирают гаджеты средней или бюджетной ценовой категории с солидным экраном и высокой производительностью. Эти характеристики особенно важны и для удаленной работы, и для дистанционной учебы», - рассказал директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.

По данным оператора, режим самоизоляции также усилил интерес населения к модемам и роутерам. Продажи таких гаджетов в этом году выросли сразу на 35% к аналогичному периоду 2019 года. Телеком-аналитики МегаФона зафиксировали рост спроса жителей Коми и на планшеты: только за последние 60 дней количество проданных устройств выросло на треть в сравнении с данными продаж за аналогичный период в начале года.