В Коми назвали города и районы-лидеры по распространению COVID-19

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За минувшие сутки 65 жителей Сыктывкара заразились COVID-19. Это самый большой суточный показатель в Коми, сообщает Роспотребнадзор.

Далее идет Ухта. Здесь коронавирусом заразились 64 человека. Тройку лидеров в антирейтинге занимает Воркута. За предыдущие 24 часа диагноз был подтвержден у 35 пациентов.

За все время пандемии в Коми было зафиксировано 23 660 случаев инфицирования. Данный показатель вырос на 280 фактов заражения по сравнению с минувшим днем.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9994 человека, из них 9990 контактировали с заболевшими, 4 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 47 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 430 (+13) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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