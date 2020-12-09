В Сыктывкаре строят ледовый лабиринт

Фото: Официальный Сыктывкар

На Стефановской площади Сыктывкара уже смонтированы бортики будущего катка. Также под освещение городка уже выставлены ледяные блоки и начато строительство детского разноуровневого лабиринта.

Фото: Официальный Сыктывкар

«Оставшиеся ледяные плиты с реки на площадь доставили вчера. Сегодня обустройство ледового городка в полном разгаре. В этом году лед получился отличного качества, прозрачный», - отметил мастер МКП «Жилкомсервис» Анатолий Черных.

Фото: Официальный Сыктывкар

В этом году ледовый городок будет оформлен тематически и разделен на несколько зон. Так, ближе к зданию администрации главы РК в преддверии столетия региона установят фигуры-символы городов республики. Елка будет окружена сказочными персонажами. Будут организованы зоны для отдыха «Волшебный сад» и для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками».

Фото: Официальный Сыктывкар

«В этом году мы ушли от традиции обустраивать каток вокруг елки. Теперь каток расположен ближе к зданию почты и будет в виде стадиона с разметкой для хоккея с мячом. Также напротив здания Госсовета Коми установят арт-объект «Северное сияние», а как будет выглядеть новая инсталляция, горожане узнают позже», - поделился начальник управления культуры администрации города Олег Елфимов.

Фото: Официальный Сыктывкар

Ледовые городки также будут установлены в местечках Давпон, Дырнос, микрорайонах Орбита и Н. Чов, в пригородных поселках. Приемка городков должна состояться не позднее 25 декабря.

Фото: Официальный Сыктывкар

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