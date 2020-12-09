Как в Сыктывкаре пройдут новогодние утренники в детских садах

Фото: Советские фильмы (ностальгия)

В детских садах Сыктывкара объявили: новогодние утренники – без родителей. На них будут только дети, воспитатели и разрешенный оператор, может быть.

Детские утренники во время новогодних праздников пройдут без присутствия родителей. Ранее Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций", - следует из документа.

Конечно, большая часть родителей расстроилась, ведь им так хотелось посмотреть на новогоднее представление с участием своего малыша или малышки. Обычно детки готовят выступление, зная, что родители, бабушки и дедушки, придут на них посмотреть, послушать и полюбоваться. Коронавирус лишил этих прелестей.

- Мой ребёнок будет читать стишок про зиму в пустую стену или в камеру? Да он и не поймёт, что это праздник… Не будет никакого ощущения торжества, - написала в паблике опечаленная Анастасия Доронина.

- Да хоть так (без родителей) и этому рады сейчас, - поделилась Татьяна Новикова.

- Да, у нас тоже без родителей, воспитатели снимут видео. Спасибо им, - отметила Анна Гаврикова.

Многие не согласны с решением Роспотребнадзора.

- Ну очень спорный момент – запрет посещения утренника. Дети ведь каждый день все равно контактируют со своими родителями, родители приходят утром почти в одно и то же время и сталкиваются друг с другом в раздевалке. Надо было, чтобы просто ограничили количество людей на утреннике, например, разрешить посетить утренник только одному представителю ребёнка, - умозаключила Анна Иванова.

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