В Воркуте появилось «такси» для горожан с подозрением на COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воркуте появилось социальное такси для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Сразу же уточняется, что услуга будет доступна не всем.

В первую очередь будут обслуживать те пациенты, у которых проявились катаральные явления, признаки ОРВИ, гриппа и повышенная температура.

Для того чтобы вызвать «соцтакси», необходимо обратиться в колл-центр поликлиники по телефону 6-70-29. Администратор в процессе беседы определит, есть ли необходимость вызывать транспорт, чтобы доставить вас в амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19.

Услуга доступна с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00; в субботу с 8.00 до 13.00.

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