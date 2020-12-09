Как жителям Коми узнать о положенных льготах

Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Коми могут узнать о положенных льготах на портале госуслуг. Как это сделать, рассказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство утвердило Правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть государство будет обязано сообщать о них человеку. Например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию.

Для этого надо дать согласие на портале госуслуг. И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно. Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Как это происходит на практике, журналисты «КП – Коми» проверят.

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