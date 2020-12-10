Коронавирус в Коми 10 декабря 2020: за сутки от COVID-19 скончались девять человек

Эпидемиологическая ситуация в Коми остается напряженной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми продолжается стремительный рост числа заболевших COVID-19. По состоянию на 10 декабря, в республике зафиксировано 24 227 фактов инфицирования коронавирусом. Этот показатель вырост на 282 случая заражения за минувшие сутки.

Вырос и показатель смертности. Девять жителей республики стали жертвами COVID-19. За все время пандемии в регионе от инфекции скончались 452 пациента.

За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 350 человек, за все время - 20 557.

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