Сотрудники дома культуры поселка Коми спасли маленького хищника

Фото: Жанна Киликевич

На трёхозёрский дом культуры напал лесного зверь: утром на работе сотрудники учреждения заметили, что кто-то изрядно напакостил в здании, съел всё со стола, разбил зеркало на стене, порвал занавески и в подарок уборщице оставил в кабинетах продукты своей жизнедеятельности.

Фото: Жанна Киликевич

Директор ДК п. Трёхозерка Оксана Бенгерт сказала, что просмотрев запись видеокамер, сотрудники выяснили, что в гости в ДК приходила куница. Местные охотники говорят, что зверек похож на кидаса - помесь куницы и соболя.

Фото: Жанна Киликевич

- Зверёк обосновался у нас 4 дня назад и поначалу он не устраивал такой погром. До клуба он жил на чердаке дома напротив. Оттуда его спугнули домашние животные, и он забрался на крышу клуба и по вентиляционной трубе проник внутрь, обосновался под сценой и жил с нами целых 4 дня. Работники клуба его подкармливали, он первые дни не доставлял никаких проблем, - поделилась сотрудник клуба Жанна Киликевич.

В один день сотрудники клуба пришли утром в наш дом культуры и увидели настоящий погром: были порваны занавески, разбито зеркало, съедена со стола вся выпечка, а на полу обнаружили продукты жизнедеятельности животного.

- Изначально мы очень испугались, мы подумали, что дел натворил крупный лесной зверь. Когда мы стали смотреть записи камер видеонаблюдения, то чувство страха сменило умиление. Наша маленькая куница подкинула проблем, - отметила Жанна Киликевич.

Мужчины предложили кардинальное решение проблемы – установить капкан. Клубные работники, конечно, не согласились убить животное. Им предоставили клетку-котоловку, чтобы поймать зверька, но умная куница ухищрялась выбираться оттуда. Всё-таки поймать её удалось.

- Нам предлагали отдать животное на станцию юннатов, так как животное может вернуться на своё полюбившееся место. Но мы приняли решение отвезти зверька в привычное для него место обитания – подальше в лес. Мы сейчас часто о нём вспоминаем, ведь успели привыкнуть к этому проказнику. Если вернётся, пусть возвращается, найдём ему уголок, но капканы ставить на него ни в коем случае не дадим, - рассказала Жанна Киликевич.

Фото: Жанна Киликевич

- Мы так привязались к лесному шалуну, что когда отпускали, даже прослезились, он такой милый! Хоть и напроказничал, мы его простили. Я ему один раз даже дала погрызть льдинку, он очень забавно хрумкал ей, так пить ему хотелось. Теперь приходим на работу и смотрим, вдруг пришёл. Конечно, оставлять его у себя не будем, опять вывезем в лес и оставим там для него лакомства. Пусть живёт в своём доме, - рассказала директор клуба Оксана Бенгерт.

За четыре дня куница испортила много вещей. Клубные работники испугались, что животное перегрызёт провода. 8 декабря кидаса удалось поймать и выпустить в лес. Оксана Бенгрет поделилась, что дом культуры готовит видеоролик о приключении кидаса в клубе.

В п. Трёхозёрка уже привыкли к лесным соседям. Осенью близ посёлка был замечен медведь.

След медведя. Фото: Жанна Киликевич

А волк вообще пришёл во двор к одному дома – хозяева утром вышли на улицу, а он сидел на крыльце. Возможно, караулил собаку в вольере. Местные охотники отметили, что это был либо старый волк, которого стая отпустила умирать, либо самка, которая пришла до собаки, чтобы утащить его стае на пропитание.

Недалеко в п. Седкыркещ обитает лиса - к ней уже все привыкли, она скитается по посёлку как бездомный пес.

- Я когда езжу в Седкыркещ за ребёнком в детский сад, часто вижу лисичку. Конечно, я её не трогаю, ведь она может быть переносчиком различный болезней. Жалко, что животным приходится выходить из леса в поисках пропитания, для людей они могут представлять опасность, - рассказала Хилькевич.

Фото: Жанна Киликевич

Недавно к Седкыркещу вышла рысь – её привлёк дом на окраине посёлка. Есть фото, на котором видно, что опасное животное свернулось клубком, словно домашняя кошка, на железном баке. Когда зверь увидел людей, он не испугался. Ему бросили фарш и оставили в покое. Позже он исчез.

Фото: Жанна Киликевич

Местные жители относятся к таким гостям крайне осторожно. Кто-то решает не подкармливать животное, опасаясь, что в следующий раз он захочет полакомиться домашним животным или нападёт на человека. Другие с удовольствием кормят лесных гостей, переживают, что в лесу им уже нечего есть. Мнения на этот счёт разделяются.

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