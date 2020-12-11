«Самолечение при COVID-19 смертельно опасно»: Минздрав Коми обратился к жителям республики

Самолечение приводит к дефициту медицинских препаратов на рынке. Фото: pexels.com

Минздрав Коми обратился ко всем жителям региона с просьбой не заниматься лечением при подозрении, что у вас коронавирусная инфекция, а сразу обращаться за специализированной медицинской помощью. По данным ведомства, каждый четвертый пациент ковидных госпиталей в Коми перед обращением к врачам занимался самолечением. Как правило, это граждане уже с серьёзным поражением легких, заболевание у которых протекало на первых этапах в скрытой форме.

Медицинские специалисты предупреждают об опасных последствиях самолечения.

– Этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным взаимодействиям, – отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Коми Владимир Катков. - Есть целый список препаратов, которые запрещено или нежелательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 из-за побочных эффектов и даже угрозы летальных случаев.

В министерстве настаивают: подойти к вопросу самолечения комплексно самостоятельно невозможно, так как коронавирусная инфекция пока малоизученная. Врачи отмечают, что вирус постоянно мутирует, а алгоритмы работы с ним постоянно меняются. Существует риск применения устаревшей, малоэффективной и даже опасной схемы для конкретного пациента. Опасными последствиями может быть чревато и применение народных средств, а также БАДов при коронавирусной инфекции.

– Люди порой назначают себе препараты и не знают, от чего именно лечатся, - делится мнением Владимир Катков. - Лечение при ОРВИ, гриппе и других вирусных инфекциях отличается от лечения при коронавирусе. Точный диагноз может поставить только врач. Важно помнить, что приём антибиотиков врач назначает только в случае присоединения к коронавирусу бактериальной инфекции. В свою очередь, их бесконтрольный прием может «ударить» по иммунитету и привести к возникновению резистентности (невосприимчивости) к подобным препаратам. Что касается антикоагулянтов (снижают свёртываемость крови), которые используются в лечении COVID-пациентов, самолечение при неверной дозировке повышает риск кровотечений, в том числе внутренних.

Ко всему прочему самолечение приводит к дефициту медицинских препаратов на рынке (антибиотики, противовирусные, антикоагулянты, витамины). Их покупка, как это принято у некоторых, «на всякий случай» приводит к тому, что действительно нуждающиеся не могут приобрести необходимые препараты своевременно.

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