Коронавирус в Коми 11 декабря 2020: за сутки зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Коми стремительно растет число заражений коронавирусом. И пока, судя по данным, говорить о снижении не приходится.

За сутки в республике, согласно данным оперативного штаба, было зарегистрировано 284 подтвержденных случая заболевания среди населения. А общее число вплотную приблизилось к новой границе в 25 тысяч человек. Сегодня, 11 декабря, общее количество всех выявленных в Коми случаев заболевания составляет 24 511 человек.

Выписано с начала пандемии по всей республике 20 907 пациентов, благополучно перенесших болезнь. Погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом не стало больше. С начала пандемии было зарегистрировано 452 случая смерти.

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