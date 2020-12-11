Глава Коми объяснил большое количество зараженных коронавирусом в республике

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Охват ПЦР-тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции в Коми превышает общероссийский норматив в три раза, сообщает региональный Минздрав. По мнению главы республики Владимира Уйбы, именно широким охватом тестирования объясняется большое количество выявленных случаев инфицирования COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе министерства, на сегодняшний день в республике ковид-лаборатории делают в пять раз больше исследований, чем было в начале пандемии.

–На данный момент ежедневно до 1,5 тысячи ПЦР-тестов выполняется в пяти лабораториях медицинских организаций региона, от 300 до 500 исследований в день проводится в лаборатории республиканского Роспотребнадзора. В пиковые дни нагрузки охват ПЦР-тестированием на COVID-19 доходил до 700 исследований на каждые 100 тысяч жителей региона при общероссийском нормативе 200 исследований на 100 тысяч человек, - объяснил и.о. министра здравоохранения Коми Борис Александров.

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