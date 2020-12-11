Стало известно имя мэра Инты

Фото: Администрации Инты

В Инте выбрали главу местной администрации. Им стал Владимир Киселев, ранее занимавший пост и.о. мэра города.

Решение о допуске господина Киселева на конкурс кресла главы города было принято на заседании конкурсной комиссии. Как сообщает БНК, выбор стоял между директором школы №10 Светланой Корягиной и новоиспеченным мэром. Третьего кандидата от «Справедливой России» Олег Меладзе комиссия до голосования не допустила.

Сегодня же, 11 декабря, состоялось голосование депутатов, по результатам которого Киселев выбран мэром Инты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе выбрали нового главу (подробности)