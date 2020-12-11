Коми катится на дно рейтинга по числу заболевших ковидом

В Коми показатель радует глаз, особенно, если смотреть на проценты - прирост всего 9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информационный центр Северо-Западного федерального округа по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитал количество выявленных случаев COVID-19 с 5 по 11 декабря. Рост зафиксирован во всех регионах, но Коми оказалась в нижних строчках рейтинга – здесь один из самых низких показателей.

Всего за неделю было выявлено 45 749 случаев заболевания по всему Северо-Западу (43 510 неделей ранее). В лидерах с показателем +19% сразу четыре региона СЗФО: Санкт-Петербург, Республика Карелия, Вологодская и Псковская области.

Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в процентном соотношении за неделю наблюдалось в соседнем с Коми Ненецком АО, где рост составил 6% (всего 40 человек!).

Но и в Коми показатель радует глаз, особенно, если смотреть на проценты - прирост 9%. Правда, в абсолютных цифрах не так радужно: +2 013 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид проник в закрытое учреждение Коми

42 человека госпитализированы (подробности)