Свои лаборатории для тестирования на ковид появятся в Усинске и Эжве

Сейчас ежедневно в Коми медицинские специалисты забирают 4-5 тысяч мазков на COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лаборатории по тестированию на коронавирус методом ПЦР планируется создать в Усинске и Эжве, сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

По словам и.о. министра здравоохранения Коми Бориса Александрова, сейчас ежедневно в Коми медицинские специалисты забирают 4-5 тысяч мазков на COVID-19. Материал направляют на исследования как в республиканские лаборатории, так и в сторонние организации – для оперативности в постановке диагноза.

Однако проблемы с оперативностью получения результатов исследований по-прежнему есть. Связаны они, прежде всего, с большим транспортным плечом: для доставки материала на ПЦР-анализ из Инты, Печоры, сельских районов требуется время.

Но уже сейчас специалисты ведомства с осторожностью констатируют: ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется. От пиковых нагрузок уходит амбулаторное звено, служба скорой медицинской помощи возвращается к выполнению норматива времени приезда по вызовам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми катится на дно рейтинга по числу заболевших ковидом (подробности)