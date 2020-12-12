Для нового офиса МФЦ на краю Коми технику доставляли вертолетом

Новый офис будет работать в здании местной администрации.

В пятницу, 11 декабря, открылся новый офис МФЦ «Мои Документы» в поселке Новый Бор. Он расположен в 143 км к северу от села Усть-Цильма и находится рядом с границей Коми и Ненецкого автономного округа.

«Офис на краю земли» – так можно его назвать. Вокруг Нового Бора бескрайний лес, а первая фотография в «Гугл.Картах» – это снимок с оленями, пасущимися прямо на дороге. Добраться до Нового Бора в распутицу можно только на вертолете, который летает два раза в неделю: по вторникам и четвергам.

Сельское поселение Новый Бор состоит из двух поселков: Новый Бор и Медвежка. В общей сложности там живут 714 человек. Раньше, чтобы получить государственную услугу, которая недоступна через интернет или по почте, например, паспорт, жителям Нового Бора приходилось тратить три дня.

Новый офис открылся в здании администрации поселка. Экспертом стала тоже сотрудница администрации Елена Гаврилова. Ей знакома работа с заявителями: раньше она добровольно помогала односельчанам заполнять бумаги на государственные услуги перед отправкой по почте или визитом в МФЦ Усть-Цильмы. Теперь это станет ее официальной работой по совместительству. Также у Елены Николаевны появился новый скоростной ноутбук. Его доставляли в поселок на вертолете, потому что зимника до Усть-Цильмы еще нет.

Офис будет работать для жителей не только Нового Бора, но и соседних населенных пунктов: Харьяги и Ермицы, где живут 286 человек.

В понедельник, 14 декабря, новый офис МФЦ откроется в еще одном труднодоступном поселении Усть-Цилемского района – селе Окунев Нос. Вместе с соседней деревней Крестовка население насчитывает 509 человек.

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