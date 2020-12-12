Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировано в Сыктывкаре

Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 12 декабря в Коми подтверждено 24813 (+302) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – по 87 случаев, Ухте – 62, Усинске – 26.

По официальной информации Роспотребнадзора по Коми, выздоровели 21252 (+345) человека.

Всего под медицинским наблюдением находится 10984 человека, из них 10981 контактировал с заболевшими, 3 прибыли из-за рубежа (кстати, раньше фигурировали цифры от 14 человек, будем надеяться, что они выздоровели).

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 400 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

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