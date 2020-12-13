«Если вы готовы стать волшебником»: в Сыктывкаре собирают новогодние подарки для бездомных

Для бездомных хотят устроить настоящий Новый год.

Когда волонтеры проекта «Сытый гражданин» из Сыктывкара спросили своих подопечных о подарках, те растерялись. Бездомным трудно мечтать.

В результате только четыре человека определились с конкретными желаниями. Светлана будет рада букету живых цветов, Сергей – валенкам. Еще один Сергей просит добротную куртку, штаны и теплые ботинки. А Виктор – сертификат в любой магазин косметики на духи для дочери.

Но бездомных в Сыктывкаре гораздо больше, поэтому волонтеры предлагают: «Если вы готовы стать волшебником для одного из наших подопечных, то вы можете связаться с Ильёй Костиным и приобрести подарок (не обязательно приобретать, возможно, у вас есть поддержанные вещи) для наших подопечных самостоятельно. Или пожертвовать посильную сумму (и 100, и 200 рублей - это необычайно круто), а мы приобретем подарок. А мы торжественно вручим».

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