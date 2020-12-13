Семь человек скончались в Коми от коронавируса в субботу

Скончались от инфекции всего на данный момент 459 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 декабря в России 28 080 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 398 новых случаев.

Всего в республике сейчас 25 211 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 459 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 21 591 человек (339 пациентов выздоровели за сутки).

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