Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Семь человек скончались в Коми от коронавируса в субботу

Коронавирус в Коми 13 декабря 2020: за сутки зафиксировано 398 новых случаев заболевания COVID-19
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Скончались от инфекции всего на данный момент 459 пациентов.

Скончались от инфекции всего на данный момент 459 пациентов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 декабря в России 28 080 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 398 новых случаев.

Всего в республике сейчас 25 211 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 459 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 21 591 человек (339 пациентов выздоровели за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми катится на дно рейтинга по числу заболевших ковидом (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2020: последние новости

Рекомендуемые