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Коронавирус Covid-19

В Сыктывкаре небывалый прирост больных коронавирусом

Такого в Коми еще не случалось
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 13 декабря в Коми лабораторно подтверждено 25211 (+398) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 134 случая, Ухте – 82, Воркуте – 35, Сосногорске – 26, Усинске – 21.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Выздоровел 21951 (+339) человек.

Всего под медицинским наблюдением находятся 10984 человека, из них 10981 контактировал с заболевшими, 3 прибыли из-за рубежа.

Официально подтверждено 459 (+7) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

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