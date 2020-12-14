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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 14 декабря 2020: за сутки зафиксирован 291 новый случай заболевания COVID-19

Согласно цифрам, без жертв не обошлось
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: архив "КП"

В Коми вновь выросло число заражений и жертв коронавирусной инфекции. Новыми данными по заболеваемости в республике поделился федеральный оперативный штаб.

Согласно данным на 14 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 291 подтвержденный случай коронавируса. Вместе с ними в республике отмечено в общей сложности 25 502 факта заболевания.

Выписано в республике за весь период 21 926 пациентов, из них 335 – за сутки. Сообщается и об очередных жертвах коронавируса. Список летальных исходов увеличился на одного человека и достиг отметки в 460.

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