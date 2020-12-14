В Коми назвали города, в которых много больных коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Сыктывкаре было зарегистрировано больше всего фактов заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в столице Коми 68 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус.

На втором месте располагается Ухта. Здесь также сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. За прошедшие 24 часа в городе было зафиксировано 67 случаев инфицирования.

Тройку опасных городов замыкает Сосногорск. Здесь 25 человек заразились COVID-19. Всего на одного ковид-пациента меньше в Усинске, добавили в надзорном органе.

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