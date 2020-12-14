«Это крематорий»: жители села в Коми выступили против строительства мусоросжигательной печи

Жители Мутного Материка категорически против реализации внедряемого правительством «ноу-хау». Фото: pexels.com

В селе Мутный Материк Усинского района жители недовольны планами властей построить рядом с их деревней установку для сжигания мусора. Селян даже успели наречь будущую термодеструкцию крематорием. Они уверены, что установка будет отравлять воздух и портить повседеневную жизнь людей.

Один из активистов села, чьи слова цитирует газета «Трибуна», ставит под сомнение утверждение властей, что термодеструкция отходов абсолютно безопасна.

- В нашем районе также планируется поставить один «крематорий» – в Мутном Материке. Возникает вопрос: почему не в центре района, а на самой его окраине? Неужели из Усинска мусор повезут сюда – за сотни километров? Куда логичнее поставить эту «печку» где-то в центре района – уж в нашем-то пустынном крае найти такое место проблем не составит. У наших жителей возникает простой вопрос: а не связано ли это с вредностью сжигания отходов? Выражу общее мнение жителей села: в Мутном Материке нет особой необходимости устанавливать «мусорный крематорий», - заявил мужчина.

Отметим, что из 173 опрошенных жителей Усинского района 80% против строительства в их селе новой установки. По их словам. Экологическая ситуация в их крае «оставляет желать лучшего».

Напомним, власти республики планируют за два года построить установки термической деструкции. Они должны удовлетворить потребности четырех удаленных регионов республики.

Установки термодеструкции и обезвреживания ТКО будут располагаться на левом берегу Печоры – Сивомаскинском, Елецком, Воркуте и Усть-Цильме. Финансирование проекта будет идти их внебюджетных источников «Регионального оператора Севера».

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