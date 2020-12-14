Жители Коми заметили в небе НЛО и сняли на видео

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Сегодня, 14 декабря, двое жителей Коми заметили в небе необычный объект. Быстро включив запись на телефоне, они несколько секунд фиксировали происходящее.

Дело происходило утром возле Нарьян-Мара. Крупный светящийся шар неправильной формы двигался по странной траектории. Он не подал. Он летал. Мнения двух наблюдателей, чьи голоса слышны за кадром, разделились. Один посчитают, что это ракета "Ангара-5", которая стартовала сегодня с космодрома "Плесецк". Другой предполагал, что это НЛО.

Напомним, "Ангара-А5" стартовала сегодня в 8:50 по Москве (и Коми) с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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