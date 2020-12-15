Жителям Коми объяснили, почему пожилые врачи лечат больных с COVID-19

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Пожилые врачи Коми, непосредственно работающие с ковид-пациентами, сами принимают данное решение. Об этом сообщила Наталья Сухорукова, главный врач Сыктывкарской городской поликлиники №3.

Причиной для такого заявления стал вопрос жительницы деревни Ивановка Сыктывдинского района во время прямой линии. По словам женщины, лечащим врачом ее сына, больного коронавирусом, является пожилая местная жительница. По ее мнению, медик является разносчиком болезни.

«Я категорически не могу ее допустить к своему ребенку. Она не понимает всей серьезности ситуации, и моя семья может стать виновником беды. Совесть меня замучает. Есть ли замена, чтобы не допускать очень пожилых к больным ковидом?», - цитирует слова женщины «Комиинформ».

На это она получила следующий ответ: все врачи пенсионного и предпенсионного возраста сами принимают решение подвергать свою жизнь опасности или нет.

«Если врач согласен на это и, подвергая свою жизнь опасности, оказывает медпомощь, он имеет право лечить пациентов с любой нозологией, в том числе с COVID-19», - отметила Наталья Сухорукова.

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