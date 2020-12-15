"Я был как рыба на льду": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке

Олег Ивонин сейчас. Фото: личный архив

Коронавирус набирает обороты, и каждый день статистика даёт неутешительные прогнозы – цифры неуклонно ползут вверх, значит, пока нам с этим вирусом жить. Как отмечают медики, большинство пациентов болеет Ковид-19 в лёгкой и средней форме. Кто-то может «отделаться» лишь потерей обоняния, а кто-то проигрывает бой.

История Олега Ивонина, переболевшего коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме доказывает, что положительный исход этого страшного заболевания возможен всегда, и ему будут способствовать лишь твёрдость духа, компетенция лечащих врачей и неугасаемое желание ЖИТЬ.

Сбить высокую температуру было невозможно

– С утра у меня было нормальное самочувствие, но на работе резко поднялась температура. Дома я не мог сам сбить её и вызвал врача – сначала в субботу, потом в понедельник. Врач назначала лечение, но оно не помогало. Всё это время градусник показывал 38,5. Во вторник пришлось вызвать скорую помощь, самочувствие только ухудшалось, я понимал, что у меня коронавирус. О своих опасениях я сказал прибывшим врачам, меня сразу же отвезли в больницу. Хоть и врачи скорой помощи при прослушивании сказали, что лёгкие чистые, но компьютерная томография показала поражение лёгких 25%, – вспоминает Олег Ивонин.

Олега Ивонина положили в корпус радиологии на Гаражной, 4. Данное отделение было перепрофилировано под лечение инфицированных коронавирусной инфекцией. «Врачи сразу же провели медицинское обследование и взяли необходимые анализы. Хотя лечение было назначено в этот же день, моё состояние только ухудшалось. Отвезли на рентген, который показал, что мои лёгкие поражены уже больше, чем на 75%. Когда началась одышка, меня подключили к аппарату БИПАП – он производит неинвазивную вентиляцию легких».

Как рыба

– Я целую неделю лежал под этим аппаратом. Дышать было очень тяжело, каждый вздох отдавался в груди адской болью. Сил не было, даже не мог встать на ноги. Я понимал, что балансирую на грани. Помогали только молитвы и, конечно, очень сильный медицинский персонал, который был со мной 24/7. Сознание было спутанное, поэтому эта мучительная неделя быстро пролетела из-за моего полуобморочного состояния. Я еле осознавал реальность, заставляя себя дышать через силу, – поделился Олег.

Медиков я узнаю по глазам

– Веру на лучший исход вселил в меня заботливый медперсонал. Благодаря медикам я понимал, что другого варианта быть и не может. Я был под постоянным контролем: когда становилось плохо, мне делали массаж грудной клетки, постоянно контролировали моё самочувствие, рассказывали, что я должен делать, чтобы поскорее выкарабкаться из этого состояния. Ко мне приходил реаниматолог, заведующая отделением Ирина Геннадьевна даже по субботам приходила осматривать меня. Медсёстры Ирина, Таисия и Ольга дежурили «сутки через сутки» вместо «суток через двое». Из-за сложной эпидемиологической обстановки они работали на переработку, – рассказал Олег Ивонин.

Врачи в отделении учат делать дыхательную гимнастику, контролируют правильность её исполнения. Кормят с ложки тех, кто не может обслужить себя сам. В каждой палате висит номер телефона поста – каждый может позвонить и вызвать медика. Постоянно отслеживают динамику течения заболевания, производят забор анализов, делают рентген лёгких.

– Медики сутками находятся в специальном костюме. У своих героев-спасателей я видел только глаза, по ним я и узнавал их, – говорит Олег. – Мне делают рентген уже в четвёртый раз, кровь уже шесть раз брали.

Хвойный лес

Тяжёлое заболевание полностью изменило отношение к жизни Олега Ивонина. Он заболел 12 ноября, 17 ноября его госпитализировали – болеет больше месяца, а ещё и речи не идёт о выписке. Лёгкие могут восстановиться у кого-то за три месяца, у кого-то за полгода. Пока его дыхание поддерживается кислородной маской, но он делает всё, чтобы ускорить выздоровление.

– Мои взгляды на жизнь изменились, когда было совсем тяжко. Я решил внимательнее относиться к своему здоровью, следить за питанием. Раньше жил одним днём и не думал, что всё может закончиться в одночасье. Очень хочется поскорее поправиться и увидеться со своей семьёй, обнять свою маленькую тринадцатилетнюю дочь. Восстановление будет долгим, врачи сказали больше проводить времени на свежем воздухе, дышать хвойным лесом, много двигаться. Думаю, сейчас главным пунктом семейного досуга станут прогулки в сосновом бору.

Справка КП

Неинвазивная вентиляция легких – это искусственная поддержка дыхания без инвазивного доступа (без интубации или трахеотомии) через маску. В отличие от инвазивной методики, пациент дышит самостоятельно и получает аппаратную помощь при вдохе. НИВЛ снижает нагрузку на дыхательную мускулатуру, повышает объем дыхания, снижает частоту дыхательных движений, стабилизирует или улучшает параметры газообмена.

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