Коронавирус в Коми 16 декабря 2020: за сутки зафиксировано восемь смертей от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число зараженных коронавирусом в республике продолжает расти. По данным оперштаба, в регионе за последние сутки диагностировано еще 295 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в Коми у 25 797 жителей диагностировано заболевание.

За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о восьми летальных исходах. Всего за все время пандемии жертвами болезни стали 468 жителей республики.

По состоянию на 16 декабря, было выписано 22 257 пациентов по выздоровлению, 331 пациент – за сутки.

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