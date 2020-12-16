Дефиле с коромыслом: в Сыктывкаре выбрали самую очаровательную коми девушку

фото: администрация МО ГО «Сыктывкар»

За титул самой очаровательной девушки столицы Коми боролись 5 участниц: Полина Валей (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж), Валерия Вокуева (Сыктывкарский государственный университет), Ксения Мишарина (Коми национальная гимназия), Нина Романова (Сыктывкарский государственный университет) и Валерия Филиппова (Колледж искусств Республики Коми).

фото: администрация МО ГО «Сыктывкар»

Впервые конкурс был организован в формате онлайн, но существенных изменений в его содержании не было: традиционные программы остались. Конкурс состоял из трёх частей: "Ас йылысь висьт" ("Самопрезентация"), "Важсӧ пыдди пуктӧмӧн" ("Почитая традиции"), "Карнанӧн ветлӧм" ("Дефиле с коромыслом"). Соответственно каждая участница готовила три видеозаписи.

В части "Самопрезентация" участницы в основном показывали фотографии и видео из своей жизни, кроме того, рассказывали о себе на фоне видов нашего города. Презентации получились разные: каждая девушка старалась представить себя как можно оригинальнее.

фото: администрация МО ГО «Сыктывкар»

Дефиле с коромыслом в этом году проходило не на сцене, как это бывает обычно, а в Кировском парке. Участницы в шалях, зипунах и традиционных коми сарафанах соревновались в умении обращаться с коромыслом и грациозности.

Среди критериев оценки были: уровень владения участниц коми языком, их актёрское мастерство, аутентичность обряда, режиссура видеоролика и т. д.

По решению жюри, третье место и титул "Пӧлӧзнича" получила Валерия Филипповой. Она же завоевала и приз зрительских симпатий - титул "Медся муса ныв", набрав максимальное количество голосов в интернет-голосовании, оно проходило в группе Центра коми культуры ВКонтакте.

фото: администрация МО ГО «Сыктывкар»

Второе место и титул "Катшасин" жюри присудило Валерии Вокуевой.

А победительницей конкурса стала Ксения Мишарина, именно она будет представлять Сыктывкар на республиканской "Райде" в следующем году. Все участницы награждены дипломами и памятными подарками, конкурсанткам, занявшим призовые места, вручены денежные сертификаты.

фото: администрация МО ГО «Сыктывкар»

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