Стало известно происхождение желтой субстанции найденной в Вычегде

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Жители села Зеленец обнаружили в реке Вычегда странное желтое вещество, которое напоминало вязкий клей. Очевидцы утверждали, что у субстанции резкий неприятный запах. Селяне сразу же забили тревогу и обратились в Минприроды Коми.

По факту обращения была сформирована рабочая группа, чтобы установить природу происхождения непонятного вещества. Оказалось, что в реку разлилось талловое масло.

- Установлено, что в период с 21 октября 2020 года на производственной территории АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» произошел разлив таллового продукта в объеме не менее 2-3 кубометров, который попал в ливневую канализацию и далее через выпуск ТЭЦ в реку Вычегду, - прокомментировали случившееся в прокуратуре.

Талловое масло является побочным продуктом лесохимического производства, нерастворимым в воде, которое при температуре ниже 25 градусов приобретает мазеобразную форму желтого и коричневого цвета. Несмотря на то, что данное вещество оказывает легкий токсический эффект на рыб и микрофлору водоемов, а его пары – раздражающее действие на кожные покровы и слизистые человека, в Федеральный классификационный каталог отходов оно не включено, класс опасности его не определен.

В любом случае, предприятию придется ответить за разлив масла. Как заявили в надзорном органе, в адрес генерального директора предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, их причины и условия, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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