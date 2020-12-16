Роспотребнадзор сообщил, в каких районах Коми больше всего заболевших COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Коми озвучена статистику по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено еще 289 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 26 086 человек.

Из новых диагнозов 69 поставлены в Сыктывкаре, 67 - в Ухте, 20 - в Усинске. Именно так выглядит тройка-антилидеров.

Министерство здравоохранения Коми и Роспотребнадзор также обнародовали данные по количеству выздоровевших пациентов. На сегодняшний день, 16 декабря, выздоровели 22 586 (+329) человек.

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 960 человек, из них 10 957 контактировали с заболевшими, 3 прибыли из-за рубежа.

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