2020-07-31T16:40:42+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 2020: последние новости на 31 июля

Умерли еще семь человек
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зарегистрировали еще 44 случая заражения коронавирусомСегодня в Коми зарегистрировали еще 44 случая заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 5303 случая заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 44 новых случая заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2990 человек: 2979 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.

Еще 105 человек вылечились от коронавируса в республике. Всего с начала пандемии выздоровели 4023 человек. Официально подтверждено еще семь летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего умерли 57 человек.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 52 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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