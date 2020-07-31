Коронавирус в Коми 2020: последние новости на 31 июля

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 5303 случая заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 44 новых случая заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2990 человек: 2979 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.

Еще 105 человек вылечились от коронавируса в республике. Всего с начала пандемии выздоровели 4023 человек. Официально подтверждено еще семь летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего умерли 57 человек.

За последние сутки сняты с медицинского учёта 52 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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