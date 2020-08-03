Коронавирус в Коми 3 августа 2020 года: 51 новый случай заражения
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня подтвердили еще 5394 случаев заболевания, в Коми еще 51 случай. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 5447 случаев инфицирования.
Новых выздоровевших сегодня нет. Всего вылечились 4137 человек. Количество летальных исходов осталось прежним 58 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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