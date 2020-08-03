Архангелогородцев, которые ловили семгу в заказнике Коми, поймали по фото в соцсетях

Жителей Архангельской области, который рыбачили в республиканском заказнике, нашли по фото в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.

Сотрудник сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры отыскали «ВКонтакте» фотографии жителей Архангельской области, которые в 2020 году ловили семгу в Княжпогостском районе. А добыча сёмги на реке Вымь выше устья реки Елва без путевок и вне рыболовных участков, а также с использованием искусственных приманок, запрещена.

Природоохранная прокуратура установила, что жители Архангельской области рыбачили на реке Вымь на территории природного заказника во время миграции сёмги к местам нереста. Рыбаки при этом использовали запрещенный спиннинг с блесной.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. В результате возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов на особо охраняемой природной территории и на путях миграции к местам нереста».

Расследование уголовного дела находится на контроле Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Вуктыле работница ломбарда получила условный срок за хищение миллионов

Её начальник не досчитался 2,4 млн рублей (подробности)