2020-08-03T17:10:06+03:00
Общество

Снова открыты: как проходит первый день работы кинотеатров в Сыктывкаре после длительного перерыва

"Комсомолка" оценила репертуар, реакцию первых зрителей и меры защиты посетителей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В кинотеатрах ждут посетителейВ кинотеатрах ждут посетителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Кинотеатры в Республике Коми открылись после четырехмесячного перерыва, вызванного мерами против распространения COVID-19. Мы сходили в кинотеатр, который расположен в ТРЦ «Парма», и оценили репертуар, реакцию первых зрителей и меры защиты посетителей.

Волнение

В первый день работы работники кинотеатров волнуются, как впрочем и посетители. В полдень клиентов было не так много, что, в принципе, и неудивительно - большая часть людей на работе. Однако те сыктывкарцы, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что открытия ждали, а ходить в кино будут, как и прежде.

Посетители довольны Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Посетители довольныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Соскучились по просмотру кинокартин на большом экране, поэтому сегодня целенаправленно пошли в кинотеатр, смотрели «Леси. Возвращение домой», очень понравилась картина. Боимся ли мы после пандемии ходить в общественные места? Особого страха нет: мы носим маски, пользуемся антисептиками и моем руки. Надеемся, что все под контролем, - рассказала «КП» Ольга Мехоношина с дочкой Лерой.

Вадим рад наконец-то выйти на работу Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вадим рад наконец-то выйти на работуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Администратор кинотеатра Вадим рад, что вышел на работу. Он шутливо говорит, что четыре месяца вынужденного просмотра «провел в декрете», сидел с ребенком. Возможность же наконец-то окунуться в уютную атмосферу кинотеатра его радует. «Главное, чтобы нас поддержали зрители, пришли на премьеры и не только», - говорит мужчина.

Везде расставлены антисептики Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Везде расставлены антисептикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Новшества

Из нового, что заметят посетители после долгой разлуки с кинотеатрами, это разметка, регламентирующая обязательную социальную дистанцию, и расставленные везде антисептики. Работники встречают клиентов в стильных черных масках и перчатках, их согласно рекомендациям Роспотребнадзора меняют каждые два-три часа.

Так выглядит рассадка Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Так выглядит рассадкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Благодаря табло при покупке билетов посетитель увидит, как выглядит шахматная рассадка: расстояние между зрителями в зале должно быть не меньше метра (хорошая новость в том, что это не касается членов одной семьи). Также в залах установили специальные лампы, обеззараживающие воздух.

Атмосфера кинотеатров по-прежнему яркая Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Атмосфера кинотеатров по-прежнему яркаяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Веяние времени - брошюры, посвященные COVID-19: они рекомендуют клиентам, которые чувствуют недомогание, оставаться дома. Нужно ли посетителям носить в залах маски? Обязать носить средства защиты работники кинотеатров не могут, поэтому наличие СИЗов - на совести посетителей.

Войти в привычное русло

Управляющий сетью кинотеатров «РубЛион Синема» в Сыктывкаре Артем Широков рассказал, что киноиндустрии понадобится как минимум полгода, чтобы войти в привычное русло. Пандемия наложила приличный отпечаток на кинобизнес в целом, отрасль и продюсеры потеряли весомое количество денег из-за переноса фильмов-блокбастеров. Но пандемия и сделала сильнее, научила, что надо быть готовым ко всему.

Управляющий рассказал, что безопасность посетителей - на уровне Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Управляющий рассказал, что безопасность посетителей - на уровнеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Когда получили уведомление, что показы будут возобновлены, то организовали общее собрание, все сотрудники, которые вынужденно сидели дома, с радостью восприняли новость. Открывались в течение пяти дней: все нужно было подготовить, сделать разметку, решить вопрос с СИЗами, обучить персонал работе в новом формате. Мы надеемся, что гости придут в кино и поддержат нас, а мы готовы всех принимать со всеми мерами безопасности, - подытожил Артем Владимирович.

Девушка делает фруктовый лед Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Девушка делает фруктовый ледФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Что же сейчас или совсем скоро можно посмотреть? Сейчас прокат изобилует фильмами независимых дистрибьюторов (например, уже можно оценить «Хэппи-энд», скоро - «Красотка в ударе»). Есть и семейные драмы и фильмы ужасов, чтобы пощекотать нервы. Можно посмотреть байопик «Основатель» о жизни создателя Макдоналдса 2016 года выпуска, который однако до сих пор не был представлен на широком экране. Блокбастеров пока в прокате нет, но они ожидаются. Например, предстоящий американский драматический фильм «Мулан». Кстати, по словам управляющего, подорожания билетов в кино в ближайшее время не предвидится.

Так выглядит разметка Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Так выглядит разметкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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