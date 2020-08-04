2020-08-04T12:31:49+03:00
Общество

«Смог держать ложку и немного поесть». Что известно о состоянии морпеха из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске

Решается вопрос о его переводе из реанимации в отделение нейрохирургии
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Состояние уроженца Коми Дмитрия Чемалина, которой получил ранение головы во время салюта в Североморске, стабилизировалось. Друг морского пехотинца Алексей Голубецкий пишет в социальных сетях, что решается вопрос о его переводе из реанимации в отделение нейрохирургии.

- Показатели Димы в норме. На этой неделе будут сделаны еще анализы и томограммы. После будет решаться вопрос о переводе его из реанимации в отделение нейрохирургии. Вчера он сам смог держать ложку и немного поесть! На связь с мамой вышло командование Димки и Северного флота, - пишет друг пострадавшего Алексей.

Напомним, что поздним вечером 26 июля молодой морпех, но уже ветеран боевых действий из Сыктывкара, Дмитрий Чемалин упал с трибуны во время праздничного салюта в Североморске: в него попал неизвестный предмет. Парень получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка. Что стало причиной серьезной травмы до сих пор, до сих пор не ясно. На Северном флоте начата проверка по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты. Проверку ведут и военные следственные органы. Но какова вероятность, что фейерверк мог ранить человека? Или, в принципе, так говорить некорректно? За ответом мы обратились к специалисту, который много лет организует праздничные фейерверки.

- Однозначного ответа дать не могу, так как мне неизвестна диспозиция этого мероприятия (расположение зрителей, удалённость пусковой площадки, применяемые изделия). Для каждого пиротехнического изделия, в зависимости от его калибра и, соответственно, мощности заряда устанавливается радиус опасной зоны, внутри которой не должны находится зрители. При штатном срабатывании фейерверк улетает вверх и создаёт в небе красочную картину. Но, к сожалению, иногда случаются нештатные срабатывания, например, взрыв изделия в пусковой мортире с последующим разрушением ствола, опрокидывание пусковой установки, возврат изделия и срабатывание его на земле и так далее. Вот для таких случаев и рассчитывается радиус опасной зоны. И если это расстояние нарушить, то возможны несчастные случаи с людьми. Однако, повторюсь, конкретные детали происшествия, в частности имело ли место несоблюдение мер безопасности, мне не известны, - отметил директор и художественный руководитель мастерской праздника «КоллажЪ» Владимир Колов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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