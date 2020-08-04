Река превратилась в пустыню: смотрим, как обмелела Сысола недалеко от центра Сыктывкара

В Сыктывкаре уровень воды приблизился к критической отметке, управление МЧС по Коми сообщало о печальной ситуации еще на прошлой неделе. Со стороны берегоукрепительных сооружений в Кировском парке и пляжа обмеление не бросается в глаза. Однако стоит преодолеть понтонный мост на Заречье и пойти вдоль Сысолы в направлении излучины, то обмеление просто шокирует. Прогулялись и принесли небольшой фоторепортаж.

На лодке особо не покатаешьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Уютная излучина недалеко от микрорайона Заречье - любимое место отдыха горожан. Еще в прошлом году отдыхающие любовались широкой рекой. Но в этом году полноводная Сысола превратилась в настоящую пустыню, которую облюбовали полчища чаек.

Вжух - и ты на другом берегуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В жаркие дни новоиспеченный пляж, который еще недавно был рекой, заполняют отдыхающие: жгут костры, загорают. Чтобы пройти от одного берега реки до другого, нужно замочить ноги всего лишь до колен.

Так выглядела река сегодняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

А ведь еще весной Сысола знатно разлилась, по традиции затопив пригородные поселки. Правда, в это уже верится с трудом. Отметим также, что обмеление коснулось и Вычегды, из-за чего особенно страдают жители отдаленных населенных пунктов Сыктывкара - Седкыркеща, Трехозерки. В начале лета теплоход «Усть-Сысольск» несколько раз садился на мель у берега реки, а люди попадали домой с огромным трудом.

Спокойно можно гулять там, где раньше плавали рыбы и ходили катераФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Место, где мы гуляли. Скрин с карты «2ГИС»

Мэрия обещает решить проблему - администрация уже определила подрядчика по доставке судна на воздушной подушке за 4,5 млн рублей, которому мель не страшна. Правда, катер прибудет в Сыктывкаре только в ноябре.

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