2020-08-05T11:07:52+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 5 августа 2020 года: две новые смерти

Вылечились еще 92 человека
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня выявили 47 случаев заражения коронавирусомВ Коми сегодня выявили 47 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19. В целом в России зарегистрировали 5204 свежих случая заболевания коронавирусом, в Коми 47 свежих случаев. Всего с начала пандемии в республике выявили 5530 случаев инфицирования.

Выздоровевших стало больше на 92 человека. Всего в нашем регионе от COVID-19 вылечились 4336 человек. За сутки зафиксировано две новые смерти, всего 61 летальный исход.

Данные с сайта стопкоронавирус. рф

Данные с сайта стопкоронавирус. рф

Напомним, что в Коми продлили действие режима повышенной готовности. Но ряд ограничений, касающихся в частности музеев, театров, бассейнов, смягчили. Есть и радостная новость для родителей: с 1 сентября заработают детсады и школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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