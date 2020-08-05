В Коми хотят запретить продавать безалкогольные энергетики несовершеннолетним

В Коми хотят запретить продажу безалкогольных энергетиков детям Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госсовет Коми рассмотрит возможность запретить продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.

В Государственный Совет республики поступают обращения от людей, которые просят внести изменения в законодательство и запретить продажу безалкогольных энергетиков детям до 18 лет.

Сейчас на федеральном уровне их продажа никак не ограничивают. При этом в некоторых регионах – Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и других – работают соответствующие местные законы.

Вместе с тем, разработка подобного законопроекта требует широкого и всестороннего обсуждения. Кроме того, потребуется установить административную ответственность за нарушение закона и определить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы.

В Госсовете концепцию законодательного предложения поддерживают. Для разработки законопроекта и его последующего обсуждения соберут необходимую информацию и предложения от заинтересованных лиц.

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