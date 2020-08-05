Известный комментатор «Матч ТВ» рассказал о морозном Сыктывкаре и о странной атмосфере Верхнего Чова

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Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов много лет жил и учился в Сыктывкаре. В 2010 году он выиграл конкурс спортивных комментаторов на НТВ, что стало первой ступенькой в головокружительной карьере парня. На днях известный спортивный канал Sports.ru опубликовал интервью с Эльвином, где экс-сыктывкарец, в частности, вспоминал про столицу Коми.

В контексте интервью Эльвин рассказал о своем детстве в Сыктывкаре. К слову, жил парень не в самом благоприятном районе Сыктывкара, а именно в Верхнем Чове - рядом с СИЗО.

– Я в детстве играл в футбол и мечтал быть футболистом, но быстро понял, что бездарь. Плюс ни в моем поселке Верхний Чов, ни даже в соседнем Сыктывкаре не было серьезной команды. Тогда захотел стать комментатором – лет с 12 начал комментировать матчи и записывать на кассеты. Штук 50 записал, стер вообще все праздники, свадьбы и дни рождения. Потом поступил на филфак на журналистику, начал работать в газете, на «Русском радио», а в 2010 году увидел, что на сайте «НТВ-Плюс» проводят конкурс комментаторов. Отправил заявку и выиграл, - вспоминает Эльвин.

Самое интересное, что сыктывкарец не планировал уезжать из столицы Коми, но победа обязывала. Ко всему прочему, он до сих пор обожает Верхний Чов, куда всегда с радостью приезжает.

- Что такое Верхний Чов? Сейчас обрисую пейзаж моего поселка: два кладбища, воинская часть, СИЗО, зона, и все, по-моему. У меня брат в конвое работает во ФСИН. А все знакомые из Верхнего Чова – либо кто сидит, либо кто стережет. Такая вот среда. Но поселок классный, мое любимое место вообще. Да, я рос в такой странноватой атмосфере, но не жалуюсь – всегда с радостью приезжаю в Верхний Чов, - говорит Эльвин.

В заключение своих воспоминаний о суровом детстве комментатор вспомнил о 40-градусных морозах, без которых не представляют северный регион.

- Что такое зима в Республике Коми? Это когда ты в минус 49 градусов едешь в школу, а потом на тренировку. Я еще жил в поселке, а учился в городе. На автобусе ехать 25 минут, но автобусы в начале 2000-х ходили плохо. Должны были ходить два раза в час, но ходили один раз в полтора часа. И вот ты идешь через лес на остановку, потом стоишь на этом жутком морозе и превращается реально в сосульку. К этому, конечно, привыкаешь. Да и ничего страшного – если бы я из Калифорнии переехал в Верхний Чов, наверное, страдал бы из-за климата, а так – все в порядке, - подытожил рассказ о месте детства Эльвин Керимов.

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